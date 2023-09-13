قتيل وجرحى بانهيار جزء من منجم فحم في تركيا

أفاد مسؤولون بأن قسما من منجم فحم بشمالي تركيا انهار، اليوم الأربعاء، ما أدى إلى مقتل عامل وإصابة ثلاثة آخرين.

وصرح حاكم ولاية زنغولداق، عثمان جاجي بكتاش أوغلو، لتلفزيون "إن.تي.في"، بأنه كان هناك 280 عاملا داخل منجم أرموتجوك للفحم بالقرب من بلدة إيريجلي في الولاية، لكن أربعة عمال فقط كانوا يعملون في القسم الذي انهار.

وأضاف أن ثلاثة من عمال المنجم تم إخراجهم مصابين بجروح، اثنان منهم في حالة حرجة في المستشفى.

ولم يعرف على الفور سبب الانهيار.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu:



"Zonguldak'ta meydana gelen göçükte arama kurtarma çalışmaları tamamlandı."pic.twitter.com/iiVr9Laycr — Deep Haber (@Deep_Haber_TR) September 13, 2023

#zonguldak#maden#göçük

Anne etraf karanlık, gözlerim görmez oldu

Burda hava çok kirli, ciğerim kömür doldu

Anne belim kırıldı, topraktan çıkmaz oldu

Yerin altı çok derin, kimseler duymaz oldu. pic.twitter.com/OEMDokQoyJ — Hüseyin Zamur (@Huseyin_Zamur_) September 13, 2023

ووقعت أسوأ كارثة منجم في تركيا عام 2014، عندما توفي 301 من عمال المناجم بعد اندلاع حريق داخل منجم للفحم في بلدة سوما بغرب البلاد.

والعام الماضي، أدى انفجار في منجم فحم آخر بشمال تركيا إلى مقتل 41 شخصا.

المصدر: "أسوشيتد برس"