رئيس الغابون المخلوع يعرض خدماته على المنقلبين عليه

أفادت "بلومبرغ"، بأن رئيس الغابون المخلوع علي بونغو أونديمبا، قرر البقاء في البلاد وعرض خدماته على الحكومة الانتقالية.

ونقلت الوكالة عن رئيس وزراء الغابون المعين عسكريا ريموند ندونج سيمو: "قرر البقاء في العاصمة ليبرفيل حيث تتواجد زوجته وابنه".

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وأضاف رئيس وزراء الغابون المعين، أن رئيس الدولة السابق عرض خدماته على السلطات الجديدة، لكنها لم تنظر بعد في اقتراحه، إذ أن الرئيس المعزول لم يقدم بعد تفاصيل محددة.

وأكد رئيس الوزراء الانتقالي مجددا، أن علي بونغو أونديمبا حر في مغادرة الأراضي الغابونية.

ويشار إلى أنه تمت في أغسطس الماضي، إعادة انتخاب أونديمبا رئيسا للدولة بنسبة 64.2% من الأصوات، وجاء مرشح المعارضة في انتخابات الغابون الأكاديمي ألبرت هوندو أوسا في المركز الثاني بنسبة 30.7% من الأصوات. وفي 30 أغسطس، أعلن الجيش الغابوني، إلغاء نتائج الانتخابات وحل المؤسسات الحكومية في البلاد.

المصدر: نوفوستي