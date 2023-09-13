بيسكوف: مباحثات بوتين وكيم كانت غنية المحتوى

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحفيين اليوم، إن المباحثات التي أجراها الرئيس فلاديمير بوتين مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون كانت غنية المحتوى.

وأضاف بيسكوف: "بشكل عام، كانت المباحثات مهمة للغاية وغنية المحتوى جدا. لا شك في أن وصول كيم جونغ أون إلى روسيا يعتبر من الأحداث المهمة جدا من وجهة نظر العلاقات الثنائية".

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وأشار بيسكوف إلى أن كوريا الشمالية تبدي الاهتمام الكبير في إمكانيات التعاون مع روسيا، في مجالات الطيران والنقل والبنية التحتية.

اليوم الأربعاء، التقى الرئيس الروسي مع زعيم كوريا الشمالية ، في قاعدة مطار فوستوتشني الفضائية الواقعة في مقاطعة آمور الروسية.

وتجول كيم بصحبة بوتين في صالة تجميع الصاروخ الفضائي "أنغارا"، كما اصطحب بوتين ضيفه لمشاهدة قاعدة إطلاق الصاروخ الفضائي "سويوز" في المطار.

وبعد الجولة انطلقت في مبنى مجمع الصواريخ الفضائية "سويوز –2" محادثات بين زعيمي روسيا وكوريا الشمالية بحضور وفدي البلدين.

المصدر: تاس