الخارجية الروسية تؤكد خطورة تصريحات واشنطن حول إعلان الناتو كتلة نووية

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن روسيا تعتبر التصريحات الأمريكية التي أعلنت فيها الناتو تحالفا نوويا، خطيرة للغاية وتساهم في التصعيد.

وأضافت زاخاروفا: "نحن نعتبر خطيرة جدا التصريحات الصادرة عن الولايات المتحدة، التي تعلن فيها الناتو كتحالف نووي. ونعتقد أن هذا التلاعب بالألفاظ لا يؤدي إلا إلى زيادة المخاطر ويساهم في تصعيد الوضع المتوتر بالفعل".

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وأشارت زاخاروفا إلى أن موسكو، "سجلت مرات كثيرة صدور تصريحات وتصرفات من الدول الغربية في المجال النووي، يصعب تفسيرها على أنها أي شيء آخر غير الاستفزاز أو التهديد".

وفي هذا السياق، علقت زاخاروفا على حقيقة ظهور عبارة حول عدم جواز استخدام الأسلحة النووية في الإعلان الختامي لمجموعة العشرين.

وقالت: " أعتقد أن ظهور هذا الطرح يعود إلى وعي المجتمع الدولي بالزيادة الحادة في المخاطر الاستراتيجية المحفوفة بالتصعيد النووي".

وتابعت زاخاروفا القول: "لقد أصبح الخطاب أكثر صرامة، وأصبحت الإجراءات العملية أكثر صرامة في هذا المجال. على سبيل المثال، يقوم الأمريكيون بإجراء تدريبات في إطار ما يسمى بالمجموعات النووية داخل الناتو، أي، في نفس الدول التي جعلت الولايات المتحدة مناطق اختبار لأسلحتها النووية في أوروبا".

المصدر: تاس