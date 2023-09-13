موسكو تعلق على موقف باكو بشأن الانتخابات في المناطق الروسية الجديدة

أفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن روسيا قدمت احتجاجا لأذربيجان على بيان وزارة خارجيتها بشأن إجراء انتخابات في المناطق الروسية الجديدة.

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وقالت زاخاروفا، اليوم الأربعاء، في مؤتمر صحفي في إطار منتدى الشرق الاقتصادي المنعقد في مدينة فلاديفوستوك بالشرق الأقصى الروسي: "لا يمكننا أن نقبل مثل هذه التقييمات، إذ أنها تقييمات غير مقبولة، وهي لا تتفق مع مستوى علاقات التحالف بين بلدينا. ولذلك تم تقديم احتجاج للجانب الأذربيجاني. لقد قلنا كل شيء بهذا الشأن".

وجرت في الفترة ما بين 8 و10 سبتمبر الجاري انتخابات على مختلف المستويات في أكثر من 80 منطقة روسية بينها 4 مناطق جديدة (دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوروجيه) انضمت إلى روسيا في سبتمبر 2022.

من جهته صرحت وزارة الخارجية الأذربيجانية بأن الانتخابات التي جرت في المناطق الروسية الجديدة ليس لها قوة قانونية.

المصدر: تاس