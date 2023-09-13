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أين تمت؟.. إيران تعلن عن عملية أمنية معقدة جلبت فيها إلى البلاد" 3 من قادة تجمعات معادية"

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أين تمت؟.. إيران تعلن عن عملية أمنية معقدة جلبت فيها إلى البلاد
AP
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تمكنت وزارة الأمن الإيرانية من خلال المراقبة الاستخباراتية من اعتقال 3 من قادة التجمعات المعادية للبلاد في الخارج، بحسب ما أفادت وكالة "فارس".

وأوضحت الوكالة الإيرانية أن كوادر وزارة الأمن تمكنت من إلقاء القبض على 3 من قادة التجمعات المعادية الذين كانوا يعملون ضد الجمهورية الإسلامية في ألمانيا والولايات المتحدة وبريطانيا من خلال عمليات معقدة ودقيقة وجلبهم إلى داخل إيران.

أين تمت؟.. إيران تعلن عن عملية أمنية معقدة جلبت فيها إلى البلاد
"فارس"

هذا وأعلنت السلطة القضائية الإيرانية يوم أمس عن اعتقال أجهزة الأمن في البلاد مواطنين فرنسيين بتهمة التجسس، إضافة إلى سجن مواطن سويدي بتهمة "ارتكاب جرائم"، وإحالة القضايا للمحاكم المختصة.

المصدر: "فارس"

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