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فيتنام.. عشرات القتلى في حريق بمبنى سكني (صور + فيديو)

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فيتنام.. عشرات القتلى في حريق بمبنى سكني (صور + فيديو)
AFP
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سقط عشرات القتلى في حريق اندلع ليلة الأربعاء في مبنى سكني في هانوي، بحسب حصيلة أولية أوردتها وكالة الأنباء الرسمية نقلا عن السلطات المحلية في العاصمة الفيتنامية.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية إنه إثر الحريق "تم إنقاذ نحو 70 شخصا، ونقل إلى المستشفيات 54 شخصا، بينهم عشرات القتلى".

وأظهرت مقاطع فيديو نيرانا تلتهم جزءا كبيرا من المبنى المكون من عشرة طوابق والواقع في زقاق ضيق بحي سكني في العاصمة هانوي.

فيتنام.. عشرات القتلى في حريق بمبنى سكني (صور + فيديو)
AFP

وشهدت فيتنام في السنوات الأخيرة عددا من الحرائق المميتة، في حوادث طرحت شكوكا حول عدم تطبيق قواعد السلامة في البلاد.

فيتنام.. عشرات القتلى في حريق بمبنى سكني (صور + فيديو)
AFP

والعام الماضي أدى حريق في حانة بالقرب من مدينة هوشي منه (جنوب) إلى مقتل 32 شخصا.

المصدر: "أ ف ب"

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