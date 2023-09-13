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بوتين يلتقي كيم جونغ أون في قاعدة مطار فوستوشني الفضائية الروسية (فيديو)

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بوتين يلتقي كيم جونغ أون في قاعدة مطار فوستوشني الفضائية الروسية (فيديو)
صحيفة "فيدوموستي"
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مقاطعة أمور، روسيا، 13 سبتمبر 2023
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التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، اليوم الأربعاء، في قاعدة مطار فوستوتشني الفضائية الواقعة في مقاطعة ِآمور الروسية.

وسيجري بوتين وكيم جونغ أون مفاوضات بمشاركة الوفود، وعلى انفراد.

وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، سابقا، إن زعيمي البلدين سيناقشان قضايا التعاون الثنائي بما في ذلك العلاقات التجارية والاقتصادية والتبادلات الثقافية، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول الوضع في المنطقة والشؤون الدولية بشكل عام.

يتبع..

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