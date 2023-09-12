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ضابط مخابرات أمريكي يعلق على يد الروس العليا وسبب انتصاراتهم الآن وعبر تاريخهم

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ضابط مخابرات أمريكي يعلق على يد الروس العليا وسبب انتصاراتهم الآن وعبر تاريخهم
Sputnik
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أكد ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، أن روسيا أصبحت لها اليد العليا على أوكرانيا.

وأشار ريتر إلى أن ذلك ليس لأن القوات الأوكرانية لا تملك الموارد اللازمة للتصدي للقوة النارية الروسية فقط، ولكن لأن الروس يعرفون ما الذي يقاتلون من أجله.

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وأوصى ريتر الجنرال الأمريكي المتقاعد، ديفيد بتريوس، بالقراءة عن دبابة "اليوشا" الروسية،

ومنح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منح مؤخرا أوسمة الشرف لأفراد طاقم الدبابة البطولية "أليوشا" "تي–80" التي دمرت رتلا من مدرعات العدو ودباباته غربية الصنع على جبهة زابوروجيه.

المصدر: RT

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