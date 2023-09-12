واشنطن تفرض عقوبات على شبكة عائلية في لبنان وأمريكا الجنوبية بدعوى دعم "حزب الله"

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الثلاثاء، عقوبات على شبكة عائلية مكونة من سبعة أفراد وشركات في لبنان وأمريكا الجنوبية، بدعوى تمويل "حزب الله".

وفرضت واشنطن عقوبات على الشبكة، وبينهم لبناني يقول المسؤولون بحسب زعمهم إنه شارك في هجومين بالأرجنتين في التسعينيات. كما وصف عامر محمد عقيل رضا، بأنه "أحد العناصر العملياتية" الذين نفذوا الهجوم على مقر "الرابطة الأرجنتينية - الإسرائيلية المشتركة" في بوينس آيرس عام 1994، والذي أسفر عن مقتل 85 شخصا وإصابة المئات.

وقال وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان نيلسون، في بيان: "إن إجراء اليوم يؤكد التزام الحكومة الأمريكية بملاحقة ممولي حزب الله بغض النظر عن موقعهم".

وتزعم واشنطن أن الجماعة "متورطة في تهريب المخدرات بأمريكا اللاتينية لجني إيرادات".

ووفقا لوزارة الخزانة الأمريكية:"قضى رضا، أكثر من عقد من الزمن في أمريكا الجنوبية قبل أن ينتقل إلى لبنان"، وخلال فترة وجوده هناك، يزعم أنه "كان يدير شركة للفحم والذي كان يتم تصديره بشكل متكرر من كولومبيا إلى لبنان، وأنه استخدم 80 بالمئة من عائدات مشروعه التجاري لصالح حزب الله".

كما تمت معاقبة شقيق رضا، سامر، والذي اتهم بالتورط في "عمليات مختلفة لتهريب المخدرات وغسل الأموال بجميع أنحاء أمريكا اللاتينية".

وفرضت واشنطن أيضا "عقوبات على نجل رضا، المعروف باسم مهدي عقيل الهلباوي، ومشروعه زانغا ومقره في كولومبيا، وهي شركة لتصدير الفحم".

كما تمت معاقبة "شركة بلاك دايموند، ومقرها في لبنان، ومالكها علي إسماعيل عجروش، وذلك لتحويل أموال لشركة الفحم المتواجد مقرها بكولومبيا".

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المصدر: أ ب