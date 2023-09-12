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السعودية.. إحالة مدونة إلى النيابة العامة بسبب منشورات مسيئة للنبي محمد

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السعودية.. إحالة مدونة إلى النيابة العامة بسبب منشورات مسيئة للنبي محمد
Gettyimages.ru
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استدعت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام إحدى مستخدمات وسائل التواصل الاجتماعي بسبب منشورات مسيئة للرسول، لاتخاذ الإجراءات الرسمية تمهيدا لإحالتها للنيابة العامة.

وقالت صحيفة سبق إن تفاصيل الواقعة بدأت برصد مجموعة من التغريدات، تعمدت صاحبتها الحديث فيها بأسلوب مبتذل ومسيء عن الرسول الكريم محمد والسيدة خديجة.

وأضافت أنه بعد ذلك تم استدعاء المغردة من قِبل الهيئة، وتسجيل إفادتها تمهيدا لإحالتها إلى النيابة العامة.

المصدر: "صحيفة سبق"

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