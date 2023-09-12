تحطم طائرة "سو-24" في مقاطعة فولغوغراد الروسية خلال رحلة تدريبية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلة من طراز "سو-24" تحطمت في مقاطعة فولغوغراد جنوب غربي البلاد، وسقطت في منطقة خالية من السكان.

وقالت الوزارة في بيانها: "تحطمت طائرة من طراز "سو-24" خلال رحلة تدريبية مقررة في مقاطعة فولغوغراد، حيث كانت تجري رحلة جوية بدون ذخيرة. وتحطمت في منطقة خالية من السكان".

وأكدت سلطات المقاطعة المحلية عدم وجود إصابات أو دمار.

وتم إرسال مروحيات من طراز "مي-8" تابعة لخدمة البحث والإنقاذ إلى مكان الحادث.

المصدر: RT