حزب أمريكي يسخر من بايدن وزعيم الجمهوريين بطريقة طريفة

سخر الحزب الليبرالي الأمريكيمن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وزعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، بسبب زلات اللسان وضعف الذاكر، معلنا أنه سيطلب الوصابة القانونية عليهما.

وقال الحزب على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "نعتزم تقديم طلب الوصاية على بايدن وماكونيل".

إقرأ المزيد

وأشار إلى أن "الحالة العقلية والصحة العامة" لقادة البلاد ليست من القضايا التي ينبغي التعامل معها باستخفاف، فهذه قضية "أمن قومي".

وأضاف أن فقدان الذاكرة، و"التجمد" (الحديث حول ماكونيل البالغ من العمر 81 عاما، والمعروف بـ"تجمده") و"التصريحات غير المتماسكة" من جانب السياسيين ليست مراوغات، بل "علامات تحذير".

واعتبر الحزب أن لحظات الارتباك التي عاشها بايدن "مزعجة". ومصافحات الرئيس للهواء ونسيانه للأسماء يثير "أسئلة مشروعة حول أهليته العقلية" لتولي أعلى منصب في البلاد.

وأضاف: "إذا فشل في تحمل مسؤولياته، فهذه ليست مشكلته، إنها مشكلة أمريكا".

وأكد الحزب أن الوصاية هي "الملاذ الأخير"، لكن الوضع الحالي يتطلب ذلك.

وتابع: "نسعى للحصول على مشورة قانونية بشأن هذه القضايا في واشنطن العاصمة لبدء العملية في أسرع وقت ممكن".

المصدر: نوفوستي