الفاتيكان ينفي لقاء البابا فرنسيس مع زعيم حركة عراقية مشمول بعقوبات أمريكية لاضطهاده المسيحيين

أفاد المتحدث باسم الفاتيكان، ماتيو بروني، بأن البابا فرنسيس، لم يتبادل مع زعيم كتائب "بابليون" ريان الكلداني، سوى تحية قصيرة فقط، ولم يعقد معه أي لقاء شخصي.

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وأوضح بروني في إحاطة صحفية اليوم الثلاثاء، أن "البابا فرنسيس شارك في لقاء مفتوح مع الناس في ساحة كنيسة القديس بطرس بالفاتيكان، يوم الأربعاء الماضي الـ6 من سبتمبر، حيث ألقى التحية على بعض الحاضرين ومن بينهم مجموعة من العراقيين رفقة ريان الكلداني، وبطبيعة الحال ألقى البابا عليه تحية قصيرة".

وذكر مدير دار الصحافة الفاتيكانية، أن البابا فرنسيس لم يعقد لقاء خاصا مع الكلداني.

وتجدر الإشارة إلى أن الكلداني يخضع للعقوبات الأمريكية بتهمة انتهاك حقوق الإنسان واضطهاد المسيحيين.

المصدر: آكي