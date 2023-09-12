الأمم المتحدة تكذب البنتاغون بعد إعلانه قتل شخصية بارزة في تنظيم "القاعدة" في سوريا

كشفت الأمم المتحدة أن الجيش الأمريكي قتل مدنيا سوريا في غارة جوية بإدلب خلال شهر مايو الماضي، أعلن الأمريكيون حينها استهدافهم عضوا كبيرا في تنظيم "القاعدة" الإرهابي.

ويشير تقرير لجنة الأمم المتحدة إلى أنه "في الـ 3 مايو قتل مدني يبلغ من العمر 60 عاما في غارة جوية بطائرة مسيرة تابعة للقيادة المركزية الأمريكية في قرية قورقنيا شمال إدلب".

وأضاف التقرير، أن الجيش الأمريكي أعلن في البداية أن الغارة استهدفت عضوا بارزا في تنظيم "القاعدة"، إلا أنه أفاد لاحقا بأن عمليات تقييم الخسائر المدنية أظهرت مصرع مواطن، ما دفعهم لفتح تحقيق رسمي بهذا الصدد".

وأجرت لجنة الأمم المتحدة تحقيقاتها الخاصة ولم تجد أي دليل على أن المتوفى ليس مدنيا أو أي دليل على انتمائه لأي تنظيم وكذلك تورطه بشكل مباشر في الأعمال العدائية.

وتنتظر الأمم المتحدة في الوقت الراهن النتائج الرسمية للتحقيق الذي تجريه الولايات المتحدة.

المصدر:RT