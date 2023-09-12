البيت الأبيض يعلق على إعلان فتح تحقيق رسمي لعزل بايدن على خلفية الشبهات بتورطه في قضايا فساد

علق البيت الأبيض، مساء الثلاثاء، على إعلان رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي، على فتح تحقيق رسمي لعزل الرئيس جو بايدن، على خلفية الشبهات بتورطه في قضايا فساد.

إقرأ المزيد

وقال البيت الأبيض "إنه لا يوجد أساس لإجراء تحقيق لعزل بايدن".

ونشر المتحدث باسم البيت الأبيض إيان سامس، تدوينة على منصة "إكس" (تويتر سابقا) قال فيها "الجمهوريون في مجلس النواب ظلوا يحققون لمدة 9 أشهر ولم يعثروا على أي دليل على ارتكاب أي مخالفات وقد قال ذلك أعضاء الحزب الجمهوري".

وأضاف إيان سامس "لقد تعهد بإجراء تصويت لفتح مسألة العزل، والآن يتخبط لأنه لا يحظى بالدعم".

واختتم المتحدث باسم البيت الأبيض تدوينته بالقول: "إنها السياسة المتطرفة في أسوأ حالاتها".

House Republicans have been investigating the President for 9 months, and they've turned up no evidence of wrongdoing



His own GOP members have said so



He vowed to hold a vote to open impeachment, now he flip flopped because he doesn't have support



Extreme politics at its worst — Ian Sams (@IanSams46) September 12, 2023

وفي وقت سابق اليوم، أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي، أنه أوعز بفتح تحقيق رسمي لعزل الرئيس جو بايدن على خلفية الشبهات بتورطه في قضايا فساد.

إقرأ المزيد

وأكد المتحدث باسم مجلس النواب أن المشرعين الأمريكيين جمعوا ما يكفي من الأدلة التي تؤكد أن بايدن كذب على الأمريكيين فيما يتعلق بأنه لم يكن يعرف شيئا عن أعمال أفراد عائلته.

ويواجه بايدن اتهامات باستخدام نفوذه عندما كان نائبا للرئيس الأمريكي في إدارة باراك أوباما، لمساعدة أعمال نجله هانتر بايدن، بما في ذلك ممارسة الضغوط السياسية على سلطات أوكرانيا، حيث كانت لنجله فيها مشاريع تجارية.

ونفى بايدن في وقت سابق أي علاقة له بأعمال نجله هانتر بايدن، بعد التصريحات التي أدلى بها الشريك في أعمال هانتر بايدن أمام الكونغرس الأمريكي مؤخرا.

وقال الشريك في أعمال هانتر إن بايدن شارك في محادثات لابنه أكثر من مرة خلال الفترة التي كان يتولى فيها منصب نائب الرئيس الأمريكي.

جدير بالذكر أن لجنة الرقابة بمجلس النواب في الكونغرس الأمريكي قد أكدت أن هانتر بايدن اتصل هاتفيا بوالده الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، 12 مرة على الأقل مع شركائه الأجانب، بمن فيهم كبار مديري شركة الطاقة الأوكرانية Burisma، فيما يؤكد البيت الأبيض أن بايدن الأب لم يشارك أبدا في أعمال ابنه.

المصدر: RT + وكالات