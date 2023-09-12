"بزنس إنسايدر" تكشف تفاصيل حادث إغماء ماسك في موسكو عام 2002

كشفت صحيفة "بزنس إنسايدر" أن رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، فقد وعيه خلال اجتماع عمل في موسكو عام 2002 بعد تناوله بضعة أكواب من الفودكا.

وذكرت الصحيفة نقلا عن سيرة ماسك الذاتية التي كتبها الصحفي والتر إيزاكسون، أن ماسك أراد في ذلك الوقت إطلاق مهمة إلى المريخ لزراعة النباتات هناك، ولتنفيذ مخططه نظم عدة لقاءات مع رجال أعمال روس، للتفاوض معهم لشراء الصواريخ.

وجاء في كتاب إيزاكسون الذي استند إليه الموقع في مقاله، أن ماسك خلال تناوله الغداء في أحد مطاعم موسكو، قدمت له "كميات كبيرة من الفودكا" كغيره مثل الضيوف الآخرين، ووفقا للكاتب فقد تناول ماسك يومها الكثير من الفودكا لدرجة أنه أغمي عليه".

ويقول كتاب إيزاكسون: "لقد أغمي على ماسك، الذي كان يمسك رأسه بيده، وارتطم رأسه بالطاولة".

ولفت الكتاب إلى أن "رجال الأعمال الروس قدموا لماسك لاحقا زجاجة من الفودكا مرفقة بصورة له على المريخ".

وبحسب إيزاكسون "فقد اعترف ماسك في حديث خاص أنه لا يحب طعم وتأثير معظم المشروبات الكحولية".

وبعد حادثة موسكو، قيل إنه كان هناك اجتماع آخر غير ناجح قبل عودة ماسك في أوائل عام 2002، حيث كتب إيزاكسون أن ماسك اعتقد أنه أبرم صفقة لشراء صاروخين من طراز "دنيبر" مقابل 18 مليون دولار، لكن البائعين أرادوا 18 مليون دولار لكل منهما.

المصدر: Business Insider