بوش الابن يعلق على صورة له مع مؤسس فاغنر الروسية منذ 17 عاما

أعلن الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج بوش الابن، أنه فوجئ بصورة التقطت له ظهر بقربه رجل الأعمال الروسي، يفغيني بريغوجين، خلال قمة مجموعة الثمانية قبل أكثر من 17 عاما.

وقال بوش: "لقد صُدمت من الصورة التي تم التقاطها في قمة مجموعة الثمانية في سان بطرسبورغ، حيث كان هو الرجل الذي يقدم لي الطعام".

وأشار إلى أنه لا يتذكر لقاء بريغوجين شخصيا.

ولقي بريغوجين الشهر الماضي حتفه مؤخرا في تحطم الطائرة الخاصة التي كانت تقله مع 9 أشخاص آخرين بينهم طاقم الطائرة، في مقاطعة تفير قرب موسكو.

المصدر: نوفوستي