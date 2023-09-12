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الدفاع الروسية تعلن إسقاط مسيرة أوكرانية في مقاطعة بيلغورود

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الدفاع الروسية تعلن إسقاط مسيرة أوكرانية في مقاطعة بيلغورود
Sputnik
أرشيف
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بإسقاط مسيرة أوكرانية بواسطة أنظمة الدفاع الجوي فوق مقاطعة بيلغورود.

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وجاء في بيان صدر عن الوزارة: "في الساعة 13:30 تقريبا تم إحباط محاولة نظام كييف لشن هجوم إرهابي باستخدام طائرة بدون طيار على أهداف في الأراضي الروسية. وقامت أنظمة الدفاع الجوي بتدمير المسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".

وصرح حاكم المقاطعة، فياتشيسلاف غلادكوف، صباح اليوم الثلاثاء، بأن القوات الأوكرانية أطلقت النار على المناطق الحدودية بالمقاطعة أكثر من 110 مرات خلال اليوم الماضي، كما ألقت عبوة ناسفة مجهولة من المسيرة.

المصدر: نوفوستي

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