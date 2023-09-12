مكتب زيلينسكي يكيل الإهانات للهند والصين والأمم المتحدة والدولية للطاقة الذرية

وجه ميخائيل بودولياك مستشار رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، سيلا من الإهانات لبعض الدول الكبرى والعديد من المنظمات الدولية الرئيسية.

وقال المسؤول الأوكراني: "الأمم المتحدة في الواقع منظمة غائبة تماما، فهي عبارة عن مكتب لجماعات الضغط (لوبي) لكسب المال من أجل شيخوخة جيدة للأشخاص الذين يشغلون مناصب إدارية هناك. الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية والصليب الأحمر ومنظمة العفو الدولية كلها منظمات وهمية تلوث وعينا بتقييمات تافهة كالقمامة".

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وفي حديث مع مجلة "الطبعة الجديدة" الأوكرانية، أشار بودولياك إلى أن الهند والصين تتمتعان بإمكانات ذهنية ضعيفة، لأن هاتين الدولتين، على حد تعبيره، "لا تقومان بتحليل عواقب خطواتها".

وقال: "ما هي مشكلة الهند والصين؟ مشكلة مثل هذه الدول هي أنها لا تحلل العواقب المترتبة على خطواتها. للأسف إمكانياتها الفكرية متدنية جدا. هذه الدول اليوم تجني الأموال من هذه الحرب، تجني الأموال بشكل فعال. تماما مثل الجمهورية التركية، وهذا من حيث المبدأ -مصالح وطنية. لهذه العبارة وقع جميل – ونحن نلتزم باحتياجات مصالحنا الوطنية".

وأشار إلى أن هذه الدول تستثمر بشكل فعال في العلوم. فالهند، على سبيل المثال، "تمشي بالفعل على سطح القمر، ولكن هذا لا يعني أن هذا البلد يفهم بالضبط ما هو العالم الحديث".

وهذه ليست المرة الأولى التي يدلي فيها مسؤولون أوكرانيون بتصرحات فاضحة ووقحة. في أكتوبر 2022، أقال فلاديمير زيلينسكي سفير أوكرانيا لدى كازاخستان بيوتر فروبلفسكي، الذي أدلى ببيان حول ضرورة قتل الروس. وتمت إقالة أندريه ميلنيك من منصب سفير أوكرانيا في برلين بسبب تصريحاته اللاذعة غير المحتشمة، ففي الربيع الماضي قام بتشبيه المستشار الألماني أولاف شولتس بـ"المرتديلا السيئة"، وفي أكتوبر، شتم إيلون ماسك ردا على خطته المقترحة للسلام بين روسيا وأوكرانيا.

المصدر: نوفوستي