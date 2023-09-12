بوتين: ملاحقة ترامب تظهر تعفن النظام السياسي الأمريكي

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن ملاحقة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي يسعى لاستعادة منصبه، دليل على "تعفن" النظام الأمريكي ومثال على المنافسة السياسية غير النزيهة.

وقال بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى الشرق الاقتصادي في فلاديفوستوك اليوم الثلاثاء: "برأيي، ما يحدث (في الولايات المتحدة)، في الظروف الراهنة، أمر جيد بالنسبة لنا، فهو يظهر تعفن النظام السياسي الأمريكي، الذي لا يحق له أن يدعي تعليم الآخرين الديمقراطية".

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وأضاف: "كل ما يحدث مع ترامب هو في الحقيقة ملاحقة منافس سياسي لأسباب سياسية، ويجري ذلك أمام أعين شعب الولايات المتحدة والعالم كله. لقد كشفوا ببساطة عن مشاكلهم الداخلية".

وتابع الرئيس الروسي: "بهذا المعنى، إذا كانوا يحاولون مكافحتنا في مجالات ما، فهذا أمر جيد، لأنه يظهر من هو الذي يكافحنا. إنه يكشف، كما قيل في العهد السوفيتي، المظهر الوحشي للإمبريالية الأمريكية، وأنيابه الوحشية".

وبشأن المزاعم المتعلقة بـ"علاقات ترامب مع روسيا"، وصفها بوتين بأنها "محض هراء وسخف"، مشيرا إلى أن ترامب هو الذي فرض أكبر قدر من العقوبات على روسيا خلال ولايته.

ويواجه ترامب حاليا اتهامات جنائية في 4 قضايا مختلفة، كانت آخرها قضية "التآمر لغرض إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية" في ولاية جورجيا عام 2020.

المصدر: RT