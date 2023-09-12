لاوس تشيد بدعم روسيا في إزالة الألغام التي زرعتها الولايات المتحدة

صرحت نائبة رئيس لاوس باني ياتوتو، خلال حديثها أمام منتدى الشرق الاقتصادي في مدينة فلاديفوستوك الروسية، بأن الدعم الروسي ساعد في عودة المواطنين إلى أماكنهم بعد إزالة الألغام.

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وكانت الولايات المتحدة قد أسقطت 200 مليون قنبلة على لاوس خلال حرب فيتنام، ما أسفر عن مقتل 350 ألف مواطن لاوسي.

وتساعد روسيا لاوس على إزالة هذه الألغام مجانا، حيث صرحت ياتوتو، بأن الحكومة، بدعم من روسيا تمكنت من إعادة السكان إلى مناطق تبلغ مساحتها 20 ألف هكتار بعد إزالة الألغام منها.

وتابعت نائبة رئيس لاوس: "لقد حصلنا على دعم روسيا فيما يتعلق بعملية نزع الألغام، حيث نعاني حتى اليوم من تبعات الألغام غير المتفجرة، والذخائر العنقودية، وهو ما يترك آثارا سلبية على حياة مواطنينا. وبمساعدة روسيا، ودعمها تمكننا من نزع ألغام في مساحة 20 ألف هكتار، وإعادة السكان إلى هذه المناطق".

المصدر: RT