سياسي فرنسي يتهم فون دير لاين بالعنصرية

اتهم زعيم حزب "الوطنيون" الفرنسي، فلوريان فيليبو، رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، التي أقرت حظر إدخال السيارات من روسيا إلى أراضي الاتحاد، بالعنصرية.

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وكتب فيليبو في صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي "X" ("تويتر" سابقا): "لقد أصدرت أورسولا فون دير لاين للتو أمرا: يمنع كل الروس من إدخال سيارة أو هاتف محمول أو حتى ورق تواليت إلى أراضي الاتحاد الأوروبي.... أكل الدهر وشرب على الخطب والشعارات التي تقول "لاداعي لمقارنة فئة من البشر بأخرى"... منذ الآن باتت العنصرية والتعميمات مسموحة ، طالما أنها معادية لروسيا! هذه هي "القيم الأوروبية" اليوم، أليس كذلك؟!"

وأضاف أن كل هذه الإجراءات تهدف إلى "تراكم حدة التوتر والتحريض على الحرب والإخضاع لأجندة المحافظين الجدد الأمريكيين".

وصرح المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، بالاش أويفاري، سابقا، بأنه لا يجوز لدول الاتحاد الأوروبي مصادرة ملابس الروس الذين يدخلون أراضي الاتحاد، حتى لو كانت خاضعة لحظر الاستيراد.

ووفقا لتوضيحات المفوضية الأوروبية بتاريخ 8 سبتمبر الجاري يحظر على الروس استيراد السلع المدرجة في الملحق الـ21 لقرار الاتحاد الأوروبي رقم 833/2014 من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي، بغض النظر عن الغرض من استخدامها وفترة إقامتها في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك "المركبات التي يقل إجمالي عدد مقاعدها عن 10".

وأشارت المفوضية الأوروبية إلى أن هذا الحظر يشمل الاستخدام الخاص والتجاري للمركبات على حد سواء. كما تحتوي قائمة السلع المحظورة للاستيراد على مجموعة واسعة من جميع أنواع الأشياء ابتداء من الهواتف المحمولة وأجهزة تسجيل الصوت والفيديو إلى حقائب السفر والحقائب وأدوات الملابس ومعجون الأسنان والشامبو ومنتجات النظافة الأخرى.

المصدر: تاس