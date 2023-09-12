الخارجية الأمريكية توافق على بيع نظام دفاع جوي وصاروخي لبولندا بـ 4 مليارات دولار

أفادت وكالة التعاون الأمني ​​الدفاعي الأمريكية، بأن الخارجية الأمريكية وافقت على بيع نظام متكامل للقيادة والسيطرة للدفاع الجوي والدفاع الصاروخي والمعدات الخاصة بذلك لبولندا.

وأشارت الوكالة، إلى أن قيمة الصفقة تبلغ 4 مليارات دولار.

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وجاء في بيان الوكالة: "قدمت وكالتنا ​​اليوم الوثائق المطلوبة، وأخطرت الكونغرس بهذا البيع المحتمل".

وأكد البيان أن بيع هذه الأسلحة إلى بولندا لن يضر بالجاهزية القتالية للجيش الأمريكي و"لن يغير التوازن العسكري الأساسي" في المنطقة.

وستلعب شركة نورثروب جرومان، دور المتعهد الرئيسي في تنفيذ الصفقة. ولتحقيق ذلك، سيتوجه حوالي 40 ممثلا للحكومة الأمريكية و45 موظفا من الشركة إلى بولندا "لفترة طويلة"، بهدف تقديم الدعم الفني واللوجستي وتوفير التدريب اللازم للبولنديين.

المصدر: تاس