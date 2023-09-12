أنقرة تسعى لصياغة أفكار جديدة بشأن صفقة الحبوب

يأمل الجانب التركي بأن يتم في الأيام المقبلة إنجاز عملية وضع مقترحات جديدة بالتنسيق مع الأمم المتحدة لتقديمها للجانب الروسي بشأن استئناف مبادرة حبوب البحر الأسود.

أعلن ذلك مصدر في الوفد التركي المشارك في المفاوضات الفنية، وذكر أن هذا يعني حل القضايا المتعلقة بمنظومة التسديد وموضوع التأمين على السفن الروسية. ونوه بأن الوضوح النهائي، سيظهر بعد المفاوضات بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والأمين العام أنطونيو غوتيريش على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

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وستقام فعاليات الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، في الفترة من 19 إلى 26 سبتمبر.

وكان الرئيس التركي قد ذكر في وقت سابق، أن بلاده ستطلب من الأمم المتحدة إرسال خطاب آخر إلى روسيا يتضمن مقترحات بشأن صفقة الحبوب، بما في ذلك إعادة الوصل بـ "سويفت" والتأمين.

وقال المصدر: "بالتعاون مع الأمم المتحدة يجري العمل في صياغة المقترحات، التي يتم تحضيرها على أساس توصيات أردوغان، خاصة بعد مناقشاته مع زعماء العالم على هامش قمة مجموعة العشرين".

وانتهت صلاحية صفقة الحبوب في 18 يوليو الماضي، وأبلغت روسيا كلا من تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة معارضتها تمديد الصفقة بشكلها الحالي.

وسبق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن أشار في وقت سابق إلى أن شروط الصفقة المتعلقة بروسيا لم يتم الوفاء بها، على الرغم من جهود الأمم المتحدة، لأن الدول الغربية لم تكن تنوي الوفاء بوعودها.

المصدر: نوفوستي