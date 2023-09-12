الخارجية الروسية تأمل بمشاركة كابل في اجتماع موسكو حول أفغانستان

صرح نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودينكو، بأن موسكو تأمل بمشاركة ممثلين عن السلطات الأفغانية في اجتماع موسكو حول أفغانستان.

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وقال رودينكو للصحفيين في دهاليز منتدى الشرق الاقتصادي-2023 المنعقد في مدينة فلاديفوستوك: "في الأساس، أكد جميع المشاركين في "صيغة موسكو" رغبتهم في التواجد هناك ومناقشة مشاكل أفغانستان. ونأمل بأن يشارك ممثلون عن السلطات الأفغانية الحالية فيها أيضا".

وأضاف أن اللقاء المرتقب يعد "مرحلة في التبادل المستمر لوجهات النظر حول ما يمكن أن يفعله المجتمع الدولي ودول "صيغة موسكو" لاستقرار الوضع العام".

وجرى الاجتماع الأول لـ "صيغة موسكو" لحل النزاع الأفغاني في 14 أبريل 2017 بمشاركة نواب وزراء الخارجية والممثلين الخاصين لـ 11 دولة (روسيا وأفغانستان والصين وباكستان وإيران والهند وكازاخستان و طاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان وتركمانستان). وامتنع الجانب الأمريكي عن المشاركة، بحجة عدم وجود استراتيجية للعمل في أفغانستان في ذلك الوقت.

ويعتقد أن المهمة الرئيسية لـ "صيغة موسكو" هي تعزيز عملية المصالحة الوطنية في أفغانستان وإحلال السلام في هذا البلد بأسرع ما يمكن.

المصدر: نوفوستي