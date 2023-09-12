بوتين يؤكد العلاقات الودية مع لاوس ويأمل أن يزور رئيسها روسيا في أكتوبر

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماعه مع نائبة رئيس لاوس باني ياثوتو، إن العلاقات بين روسيا ولاوس تتسم منذ فترة بعيدة بالطابع الودي.

وأضاف بوتين، خلال اللقاء الذي تم على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفستوك: "لدينا علاقات ودية وطويلة الأمد وجيدة للغاية مع بلدكم، وقد قدمت أنت بنفسك مساهمة ملحوظة للغاية في تطوير العلاقات بين الدولتين".

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وأشار إلى أن باني ياثوتو معروفة في روسيا كصديقة جيدة وموثوقة، وقد زارت روسيا عدة مرات، وبصفتها رئيسة للبرلمان، قدمت مساهمة كبيرة في العلاقات البرلمانية بين الدولتين.

وخلال اللقاء، أعرب الرئيس بوتين عن أمله في أن يقوم رئيس لاوس ثونجلون سيسوليث بزيارة إلى روسيا في أكتوبر المقبل.

وقال: "أرجو أن تنقلوا أحر تمنياتي لرئيس لاوس. ونأمل أن نراه في روسيا، كما اعتقد، في أكتوبر".

وينعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي الثامن في الفترة من 10 إلى 13 سبتمبر 2023 في فلاديفوستوك، في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية.

المصدر: نوفوستي