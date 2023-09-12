بيسكوف يعلق على تحذير البيت الأبيض لكوريا الشمالية بشأن تزويد روسيا بالأسلحة

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، معلقا على التحذير الأمريكي لكوريا الشمالية من مغبة تزويد روسيا بالسلاح، إن ما يهم الدولتين هو مصالحهما وليس تحذيرات واشنطن.

وأضاف ممثل الكرملين: "كما تعلمون، عندما يتعلق الأمر بتنفيذ العلاقات مع جيراننا، بما في ذلك كوريا الشمالية، فإن أكثر ما يهمنا هو مصلحة الدولتين، وليس تحذيرات واشنطن. نحن نركز على مصلحة الدولتين بالذات".

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وأشار بيسكوف إلى أن المباحثات بين وفدي روسيا وكوريا الشمالية ستجري في الأيام القريبة المقبلة، وسيتم عقد لقاءات منفردة بين الزعيمين وعشاء رسمي على شرف كيم جونغ أون.

ونوه بيسكوف، بأن "الحديث يدور عن محادثات بين وفدين برئاسة زعيمي البلدين طبعا. وسيتم عقد لقاءات منفردة، وسيقام عشاء رسمي باسم الرئيس بوتين على شرف كيم جونغ أون".

المصدر: نوفوستي