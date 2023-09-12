الخارجية الروسية: يمكننا إبلاغ سيئول بنتائج زيارة كيم جونغ أون إلى روسيا

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودينكو، أن روسيا مستعدة لإبلاغ كوريا الجنوبية بنتائج زيارة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إلى روسيا في حال تلقي طلب بذلك من سيئول.

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وقال رودينكو على هامش منتدى الشرق الاقتصادي-2023 المنعقد بمدينة فلاديفوستوك في الشرق الأقصى الروسي: "لديهم سفارة في موسكو، وإذا أرادوا، يمكننا تقديم المعلومات المتوفرة لدينا".

وأضاف: اتصالاتنا مع كوريا الجنوبية لا تزال مستمرة. بالرغم من أن كوريا الجنوبية انضمت إلى العقوبات لكنها تبقى شريكا تجاريا لنا. لدينا مصالح مشتركة من وجهة نظر استقرار الوضع في شمال شرق آسيا وشبه الجزيرة الكورية".

وأفاد المكتب الصحفي للكرملين، أمس الاثنين، بأن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، يقوم بزيارة إلى روسيا خلال الأيام المقبلة بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

المصدر: نوفوستي