باشينيان يدعو لعدم تسييس زيارة زوجته لأوكرانيا

دعا رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان إلى "عدم تسييس" زيارة زوجته آنا آكوبيان لأوكرانيا.

وقال باشينيان في حديث للتلفزيون الأرمني، يوم الاثنين، إن "زيارة زوجتي لأوكرانيا لا داعي لتسييسها. هذا أمر غير مناسب. وتشارك زوجتي منذ فترة طويلة في الشراكة الدولية للسيدات والسادة الأولين، وتشارك في تلك الفعاليات".

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وأضاف أن فعاليات مماثلة ستقام في أرمينيا في وقت قريب أيضا. وقال: "لا أعتقد أن هناك ضرورة لاستنتاجات سياسية".

يذكر أن آنا آكوبيان زارت كييف يوم 6 سبتمبر، حيث شاركت في قمة السيدات والسادة الأولين، المكرسة لموضوع الصحة النفسية.

وزارت كذلك مدينة بوتشا القريبة من كييف، حيث سلمت للأطفال مساعدات إنسانية من حكومة أرمينيا.

المصدر: إنترفاكس