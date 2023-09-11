البرازيل.. بولسونارو يدخل مستشفى في ساو باولو للخضوع لجراحيتين

دخل الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، الاثنين، مستشفى في ساو باولو حيث سيخضع لعمليتين جراحيتين الثلاثاء على خلفية عملية الطعن التي تعرض لها في سبتمبر 2018.

وخضع بولسونارو، 68 عاما، لعمليات جراحية عدة في السنوات الأخيرة منذ الهجوم الذي تعرض له في البطن أثناء جولة له في خضم الحملة الانتخابات الرئاسية للعام 2018.

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ووصل بولسونارو في وقت مبكر من بعد ظهر الاثنين إلى مستشفى فيلا نوفا ستار، وهي عيادة خاصة راقية في ساو باولو، وفق ما أفادت وكالة فرانس برس.

وكتبت السيدة البرازيلية الأولى السابقة ميشيل بولسونارو، على "إنستغرام" في رسالة مرفقة بصورة لها مع زوجها وهما يبتسمان في سيارة، "وصلنا إلى ساو باولو، صلوا من أجل نجاح الجراحة التي سيخضع لها غدا".

وأوضح فابيو واجنغارتن، وهو مساعد مقرب من الرئيس السابق، لوكالة فرانس برس أن العمليتين المقررتين الثلاثاء تهدفان إلى معالجة آثار هجوم العام 2018.

وكان بولسونارو أدخل العيادة نفسها ليومين في نهاية أغسطس للخضوع لفحوص روتينية مرتبطة بهذه المضاعفات.

المصدر: أ ف ب