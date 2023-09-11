الولايات المتحدة تجيز نسخة محدثة من لقاحات "كوفيد-19"

أجازت خدمة الصحة العامة بالولايات المتحدة يوم الاثنين نسخة محدثة من اللقاحات المضادة لـ"كوفيد-19" من شركتي "فايزر" و"موديرنا" بتركيبة تستهدف سلالات أوميكرون المنتشرة حاليا.

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وجاء الإعلان في الوقت الذي تشهد فيه الولايات المتحدة ارتفاعا في عدد الإصابات بالفيروس، مما يمهد الطريق لإطلاق حملة تطعيم الخريف في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

ووافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على تلك الجرعات للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 12 عاما فما فوق، وأذنت باستخدامها في حالات الطوارئ للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر إلى 11 عاما.

وقالت شركتا "فايزر" و"موديرنا" إن لقاحاتهما المحدثة، التي تستهدف النوع الفرعي XBB.1.5 من الفيروس، من المتوقع أن تكون متاحة لمعظم الأشخاص في الولايات المتحدة في الأيام المقبلة فيما تتزايد الإصابات بكوفيد-19 التي تستدعي دخول المستشفى في الولايات المتحدة.

وأوضحت "موديرنا" في بيان أن لقاحها الجديد الذي اختبر على البشر، أثار استجابة مناعية ضد تلك المتحورات.

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وينقسم الخبراء الأمريكيون حول ما إذا كان يجب إعطاء جميع السكان جرعة معزّزة أو التركيز بدلا من ذلك على الأشخاص الضعفاء كما هي الحال في أوروبا.

هذا، ولا تزال الجرعة الثالثة التي صنعتها شركة "نوفافاكس" قيد المراجعة من قبل إدارة الغذاء والدواء.

وقالت "نوفافاكس" إنها لا تتوقع أن يتم ترخيص لقاحها في الولايات المتحدة قبل اجتماع اللجنة الاستشارية لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) يوم الثلاثاء للتوصية بمن يجب أن يتلقى اللقاحات المحدثة.

وذكرت وسائل الإعلام أن لقاحات "كوفيد" ستظل مجانية لمعظم الأمريكيين الذين يتمتعون بتغطية التأمين الصحي، فيما قالت الحكومة الأمريكية إنها تعمل على برنامج لتوفير اللقاحات مجانا للأشخاص الذين ليس لديهم تأمين.

المصدر: "رويترز"