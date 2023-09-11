"جفاف زمن السيول".. اليونانيون يواجهون نقصا حادا في المياه رغم الفيضانات

أصدر مسؤولو الصحة في اليونان مناشدة عاجلة لسكان منطقة وسط البلاد المنكوبة بالفيضانات، بتجنب استخدام مياه الفيضانات في الاحتياجات المنزلية جراء مخاوف متزايدة من التلوث.

وأصدرت وزارة الصحة تحديثا لإرشاداتها يوم الاثنين داعية السكان إلى عدم استخدام مياه الفيضان الراكدة في أي أغراض منزلية بالرغم من النقص المستمر في المياه المعبأة.

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وقالت نائبة وزير الصحة إيريني أغابيداكي "يجب استخدام المياه المعبأة في كل الأغراض لنظافتنا الشخصية ومياه الشرب والطهي، بل ولكل الأغراض التي يتعين علينا القيام بها داخل المنزل".

وألحقت الفيضانات أضرارا بأكثر من 700 كيلومتر مربع في الحزام الزراعي المركزي في اليونان، بحسب برنامج " كوبرنيكوس" لمراقبة مناخ الأرض بالأقمار الصناعية التابع لوكالة الفضاء الأوروبية.

ودمرت الفيضانات المنازل والطرق وتركت آلاف الأسر بدون كهرباء أو مياه طوال أيام.

ولقي 15 شخصا حتفهم في الفيضانات، فيما تم إنقاذ عدة آلاف في عمليات إخلاء ضخمة شهدت استخدام المروحيات.

وكانت اليونان قد ناشدت الاتحاد الأوروبي تقديم الدعم المالي لمساعدة لمنكوبي الفيضانات على إعادة بناء منازلهم وأعمالهم.

المصدر: أ ب