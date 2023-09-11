اليونان.. مقتل 6 أشخاص في بلدة ساحلية بالقرب من أثينا

لقي 6 أشخاص مصرعهم بأعيرة نارية، اليوم الإثنين، خلال هجوم مسلح وقع في بلدة ساحلية بالقرب من العاصمة اليونانية أثينا.

وأفاد بيان الشرطة اليونانية بأنه تم العثور على جثامين الضحايا مساء يوم الإثنين في مدينة أرتميدا الساحلية التي تبعد مسافة 20 كلم شرق أثينا.

ولم يتضمن البيان أية تفاصيل حول ملابسات إطلاق النار أو هويات الضحايا، كما لم تصدر مؤشرات فورية عن الدافع وراء الهجوم.

وذكرت قناة "إي آر تي" الرسمية أنه تم العثور على جثث 3 ضحايا داخل سيارة، وأن الجريمة نفذت بمسدس.

المصدر: أ ب