بيسكوف: روسيا ستواصل تعزيز علاقات الصداقة مع جارتنا كوريا الشمالية

أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن روسيا ستواصل تعزيز علاقات الصداقة مع كوريا الشمالية.

وقال بيسكوف: "جمهورية كوريا الشمالية هي جارتنا. وبالطبع، كما هو الحال مع أي دولة مجاورة، فإننا نعتبر أنفسنا ملزمين بإقامة علاقات جيدة ومتبادلة المنفعة، وهو ما نقوم به، وما يفعله الرئيس بوتين بشكل مستمر".

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وأشار إلى الزيارة السابقة لزعيم كوريا الشمالية إلى روسيا، قبل عدة سنوات، حيث التقى كيم جونغ أون مع بوتين في مدينة فلاديفوستوك.

وأضاف: "سنواصل تعزيز صداقتنا".

وأعلن الكرملين عن زيارة وشيكة للزعيم الكوري الشمالي إلى روسيا خلال الأيام المقبلة بدعوة من الرئيس الروسي.

المصدر: RT