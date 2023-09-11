اليونان.. استقالة وزير من منصبه بعد حادثة مرعبة هزت البلاد (فيديو)

استقال وزير الشؤون البحرية والجزر اليوناني ميلتياديس فارفيتسيوتيس، يوم الاثنين، من منصبه، عقب مصرع رجل دفعه أحد أفراد طاقم عبارة من على منصتها بعد وصوله متأخرا.

ووجه المدعي العام اليوناني اتهامات جنائية إلى قبطان العبارة، و3 من أفراد الطاقم، بسبب المواجهة التي أدت إلى غرق أندونيس كارغيوتيس (36 عاما) في الخامس من سبتمبر.

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ويواجه أحد أفراد الطاقم تهمة القتل بقصد محتمل.

وأظهر مقطع مصور تم تداوله على الإنترنت الراكب وهو يركض على منحدر التحميل الخاص بالعبارة "بلو هورايزون" أثناء مغادرتها المرسى.

وحاول الراكب تجاوز اثنين من أفراد الطاقم، ثم تم دفعه من المنحدر عندما حاول مرة أخرى.

وأظهرت اللقطات الشاب وهو يختفي وسط المياه التي أحدثتها العبارة وهي تغادر الرصيف بينما ابتعد أفراد الطاقم.

وفي النهاية أُمرت السفينة بالعودة ولكن تم العثور على الرجل فاقدا للاستجابة حيث أعلن الطبيب الشرعي لاحقا وفاته غرقا.

Crew members of the ship #BlueHorizon are seen to push away a 36yo passenger that was late.

That led to the passenger losing his balance, falling in the sea and unfortunately, losing his life.

The incident took place tonight on the #Piraeus port, #Athens. pic.twitter.com/PfXW2uWdhu — Greek City Times (@greekcitytimes) September 5, 2023

وكتب وزير الشؤون البحرية والجزر ميلتياديس فارفيتسيوتيس في منشور بعد تقديم استقالته "لا يمكن لأحد أن يتخيل أن البحارة اليونانيين، الذين انتهكوا القواعد القديمة، لحماية حياة الإنسان في البحر، دفعوا وتركوا شابا على نحو مؤسف".

واتهم المعارضون السياسيون فارفيتسيوتيس (54 عاما) بالتقليل في البداية من أهمية حادث العبارة.

وأصبح فارفيتسيوتيس وزيرا للشؤون البحرية بعد أن حققت الحكومة المحافظة في اليونان فوزا ساحقا في إعادة انتخابها في يونيو.

المصدر: أ ب