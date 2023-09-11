بعد إعلان ليبيا الحداد 3 أيام على ضحايا دانيال.. طلب عاجل من السيسي للجيش المصري

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا الحداد لمدة ثلاثة أيام على ضحايا فيضانات المنطقة الشرقية.

ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قوات الجيش المصري ووزارة الصحة لتقديم المساعدة الفورية للسلطات الليبية.

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وأعلنت دولة الإمارات تضامنها مع الشعب الليبي وتوجهت بخالص التعازي لجميع الأهالي في ضحايا الفيضانات والعواصف بالمنطقة الشرقية.

ودعا الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى التنسيق العاجل مع ليبيا لتقديم يد العون وتسخير كافة الإمكانيات البشرية والمادية المناسبة لمواجهة المنخفض الجوي.

ووجه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بإرسال مساعدات عاجلة للمناطق المتأثرة بالفيضانات والسيول شرق ليبيا.

وأطلقت هيئة السلامة الوطنية في ليبيا قافلة بها أكثر من 250 عضو إنقاذ ومسعفين وفنيين إلى الأماكن المتضررة بالمنطقة الشرقية.

وقال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في الشرق الليبي محمد مسعود لوكالة "فرانس برس": "قتل 150 شخصا على الأقل جراء الفيضانات والسيول التي خلفها الإعصار دانيال في درنة ومناطق الجبل الأخضر وضواحي المرج، غير الأضرار المادية الضخمة التي أصابت الممتلكات العامة والخاصة".

وأظهرت صور التقطها سكان في المنطقة المنكوبة سيولا وحلية عارمة ومباني منهارة وأحياء بأكملها غارقة تحت المياه.

المصدر: RT