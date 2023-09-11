نهر من النبيذ الأحمر يغمر أحد شوارع البرتغال بعد انفجار خزانين في أحد مصانع النبيذ (فيديو)

أفاد راديو "ريناسينسا" بأن النبيذ الأحمر "غمر" أحد شوارع مدينة أناديا البرتغالية بعد انفجار خزانين في مصنع النبيذ "ديستيلاريا ليفيرا".

وقالت المحطة الإذاعية: "الأحد الماضي، غمرت الشوارع في أناديا بلترات من النبيذ الأحمر. وقع الحادث بعد انفجار خزانين في ديستيلاريا ليفيرا".

وأشارت إلى أن الشركة أعربت عن أسفها إزاء الحادث.

وأضافت الإذاعة: "لم يتم بعد تحديد أسباب انفجار الخزانين، لكن الشركة بالفعل أكدت أنها تتحمل مسؤولية ما حدث".

المصدر: نوفوستي