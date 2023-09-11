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نهر من النبيذ الأحمر يغمر أحد شوارع البرتغال بعد انفجار خزانين في أحد مصانع النبيذ (فيديو)

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نهر من النبيذ الأحمر يغمر أحد شوارع البرتغال بعد انفجار خزانين في أحد مصانع النبيذ (فيديو)
Globallookpress Torsten Krüger
صورة تعبيرية
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أفاد راديو "ريناسينسا" بأن النبيذ الأحمر "غمر" أحد شوارع مدينة أناديا البرتغالية بعد انفجار خزانين في مصنع النبيذ "ديستيلاريا ليفيرا".

وقالت المحطة الإذاعية: "الأحد الماضي، غمرت الشوارع في أناديا بلترات من النبيذ الأحمر. وقع الحادث بعد انفجار خزانين في ديستيلاريا ليفيرا".

وأشارت إلى أن الشركة أعربت عن أسفها إزاء الحادث.

وأضافت الإذاعة: "لم يتم بعد تحديد أسباب انفجار الخزانين، لكن الشركة بالفعل أكدت أنها تتحمل مسؤولية ما حدث".

المصدر: نوفوستي

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