قد تؤثر على مليارات البشر.. أول فتوى من نوعها بشأن اللحوم المزروعة

تناولت وسائل الإعلام والوكالات العالمية ملف فتاوى إمكانية استخدام اللحوم المزروعة وتأثيرها على الطريقة التي يتناول بها مليارات البشر اللحم في المستقبل.

وتم تسليط الضوء على الموضوع عقب بيان أصدرته شركة "غود ميت" قسم اللحوم المزروعة التابع لشركة تكنولوجيا الأغذية "إيت جست" (Eat Just)، حيث أعلنت الشركة أن مجموعة من كبار العلماء المسلمين قد نصحوا الشركة بأن اللحوم الحقيقية المصنوعة من الخلايا دون تربية الحيوانات وذبحها، يمكن أن تكون حلالا إذا استوفى الإنتاج معايير معينة.

إقرأ المزيد

وأفادت الشركة بأن الإجابة عن هذا السؤال اللاهوتي هي خطوة ذات معنى إلى الأمام للقبول الدولي للحوم المزروعة حيث أن المستهلكين للحم الحلال يمثلون حوالي 25٪ من سكان العالم.

وذكرت وكالة فرانس برس" نقلا عن البيان أن "هذه الفتوى التاريخية صدرت من 3 من العلماء الأجلاء في المملكة العربية السعودية بالتزامن مع بدء طرح اللحوم المزروعة في السوق لدى الولايات المتحدة ومع وصول المعلومات التي تفيد المستهلكين على مستوى العالم بأن اللحوم المصنعة بهذه الطريقة يمكن أن تساعد على مواجهة تحديات النظم الغذائية العالمية المرتبطة بتغير المناخ وسلامة الأغذية والأمن الغذائي ورعاية الحيوانات".

وأشارت إلى أن العلماء هم الشيخ عبد الله المانع، والشيخ عبدالله المطلق، والشيخ سعد الشثري، وجميعهم مستشارون في الديوان الملكي السعودي.

وفي ظل الزيادة السريعة في عدد السكان المسلمين، يتزايد استهلاكهم للحوم أيضا، إذ بلغ حجم تجارة اللحوم الحلال على مستوى العالم 202 مليار دولار في عام 2021، ومن المتوقع وصوله إلى 375.05 مليار دولار بحلول عام 2030، وفقا لبعض التقديرات.

وذكرت الشركة أن علماء الشريعة نظروا في الوثائق التي أعدتها GOOD Meat والمحامون في AlDhabaan & Partners بالتعاون مع Eversheds Sutherland، والتي وصفت كيفية صنع الدجاج المزروع الذي يعد المنتج الأول للشركة.

وأشارت إلى أن اللجنة درست التفاصيل المتعلقة بكيفية الحصول على الخلايا واختيارها والمكونات التي تتغذى بها الخلايا لتحفيز النمو، وكيفية حصاد الخلايا وكيفية تصنيع المنتجات النهائية.

إقرأ المزيد

وبالإضافة إلى ذلك، أكدت GOOD Meat أنها استعانت أيضا بقسم استشارات المنتجات الحلال وهو قسم تابع لشركة Halal Product Development Company التي تعد شركة فرعية مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، بغية تقديم المشورة ومساعدة الشركة في العملية الرسمية الهادفة إلى الحصول على التصديق المسبق على حِل المنتجات في المملكة العربية السعودية والعالم.

وخلص العلماء إلى أن اللحوم المزروعة يمكن أن تكون حلالاً وفقا للشروط التالية:

• استخلاص سلالة الخلايا من حيوان مباح أكله، مثل الدجاج أو البقر

• ذبح الحيوان الذي تستخلص منه سلالة الخلايا وفقا للشريعة الإسلامية

• أن تكون المواد الغذائية المغذية للخلايا مباحا أكلها، وألا تتضمن أي مواد محظور أكلها، مثل الدم المسكوب أو الكحول أو المواد المستخرجة من الحيوانات غير المذبوحة بالطريقة الصحيحة أو الخنازير

• أن تكون اللحوم المزروعة صالحة للأكل وألا تشكل أي ضرر على صحة البشر ويتم تأكيد هذا الأمر عن طريق الاستعانة بالمتخصصين مثل هيئة الرقابة على الأغذية في الدولة

وأفادت الشركة بأن خط خلايا الدجاج وعملية الإنتاج الخاصة بـ GOOD Meat التي تمت الموافقة عليها من قبل الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة وسنغافورة لا تستوفي حتى الآن المعايير المذكورة أعلاه، مشيرة إلى أنها ستعمل على تلبية المبادئ التوجيهية الحلال للمضي قدما، حسبما نقله موقع "بيزنيس واير".

المصدر: وكالات