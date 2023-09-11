لوكاشينكو: لدينا مواقف متشابهة مع أنقرة بشأن الصراع في أوكرانيا

صرح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، بأن مينسك وأنقرة تؤيدان حل الأزمة الأوكرانية بالطرق الدبلوماسية.

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ونقلت وكالة "بيلتا" عن لوكاشينكو أثناء لقائه السفير التركي لدى مينسك، مصطفى أوزجان: "لدينا مواقف متشابهة في العديد من القضايا الدولية بما في ذلك الأزمة الأوكرانية. هذا ما أشرنا إليه أكثر من مرة. تؤيد تركيا وبيلاروس التسوية الدبلوماسية لهذا النزاع".

وأكد لوكاشينكو أن مينسك وأنقرة تمكنتا في الآونة الأخيرة من فعل الكثير فيما يتعلق بتعميق العلاقات بين البلدين، مضيفا: "لا يزال هناك عدد من القضايا العالقة فيما يتعلق باتفاقنا مع رجب طيب أردوغان. لكنني أعتقد أنه يمكن حل هذه القضايا".

وتابع: "لدينا اهتمام كبير لسياستكم ذات السيادة والمستقلة. أنتم تحلون المسائل وفق رغبة الشعب التركي. وفي هذا المجال، بالطبع، يمكن القول إن رئيسكم تجاوز كل توقعات الشعب التركي".

وأشار إلى استعداد بلاده لعمل كل شيء لمساعدة تركيا في التنمية، موضحا: "نحن لسنا محسنين. يجب أن نحصل على نتيجة مقابلة من هذا أيضا. لكن يجب حل القضايا العالقة الموجودة لدينا. ونأمل حقا بأن تقدم لنا تركيا الدعم في هذا الوضع الصعب. أود مناقشة عدد من القضايا التي سيتعين علينا حلها معكم في المستقبل القريب".

المصدر: نوفوستي