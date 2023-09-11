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بعد استنكار البيت الأبيض.. بايدن يقول إنه يتبع تعليمات موظفيه (فيديو)

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بعد استنكار البيت الأبيض.. بايدن يقول إنه يتبع تعليمات موظفيه (فيديو)
AFP
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صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال مؤتمر صحفي في فيتنام، بأنه يتبع تعليمات موظفيه، وذلك بعد أن استنكر البيت الأبيض الادعاءات بأن الموظفين يعاملون الرئيس كطفل.

واستنكرت كارين جان بيير، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، ما ورد في كتاب "السياسي الأخير: داخل البيت الأبيض لجو بايدن والنضال من أجل مستقبل أمريكا"، للمؤلف فرانكلين فوير، بأن بايدن شكا لأصدقائه من معاملته كأنه "طفل صغير"، ووصفت تلك الادعاءات بأنها "سخيفة".

وتكررت مؤخرا زلّات لسان بايدن، كان آخرها عندما لم يتمكن من نطق اسم ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان آل سعود، بشكل صحيح، في قمة مجموعة العشرين في نيودلهي.

المصدر: RT

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