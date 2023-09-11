استطلاع: المعارضة البولندية تتقدم على حزب كاتشينسكي للمرة الأولى قبل الانتخابات

دل استطلاع الرأي العام الذي أجراه مركز الدراسات IBRiS، على أن شعبية أحزاب المعارضة البولندية تجاوزت ولأول مرة منذ عدة أشهر، حزب القانون والعدالة الحاكم بزعامة ياروسلاف كاتشينسكي.

ووفقا لاستنتاج الخبراء، "قد يفقد الحزب الحاكم، بنتيجة الانتخابات البرلمانية المقررة في 15 أكتوبر، أغلبيته في البرلمان، وقد تنتقل الأغلبية إلى ثلاثة أحزاب معارضة إذا شكلت ائتلافا".

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وطُلب من المشاركين في الاستطلاع الإجابة على سؤال لمن يعتزمون التصويت في الانتخابات المقبلة.

وحصل "القانون والعدالة" على 33.2% من الأصوات. ومنافسه الرئيسي من المعارضة - "الائتلاف المدني" بزعامة رئيس الوزراء السابق دونالد توسك - 26%. وحصلت رابطة "الطريق الثالث" التابعة لحزب الفلاحين البولندي وحزب "بولندا 2050" على 10.3%، و"اليسار الجديد" على 10.1%.

أما شريك كاتشينسكي المحتمل في تشكيل الائتلاف الحاكم، أي حزب "الكونفدرالية"، فسيحصل وفقا للاستطلاع، فقط على 9.4% من الأصوات. وبالتالي، يمكن للمعارضة بشكل جماعي الحصول على أغلبية الأصوات.

في انتخابات 2019، حصل حزب "القانون والعدالة" على 43.59% من الأصوات، والائتلاف المدني - 27.40%، واليسار - 12.56%، وحزب الفلاحين البولنديين والائتلاف البولندي - 8.55%، و"الكونفدرالية" - 6.81. %.

المصدر: تاس