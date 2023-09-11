لولا دا سيلفا يوضح كلامه حول احتمال "اعتقال" بوتين في حال زيارته للبرازيل

قام رئيس البرازيل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، بتوضيح كلماته حول مشاركة الرئيس فلاديمير بوتين بقمة مجموعة العشرين المقبلة، في ضوء مذكرة المحكمة الجنائية الدولية.

وأكد الرئيس البرازيلي على أنه سيتم اتخاذ القرار بخصوص الإجراءات بحق الرئيس الروسي، إذا شارك شخصيا في القمة، انطلاقا من النظام القضائي البرازيلي.

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في وقت سابق، قال لولا دا سيلفا، إنه يعتزم المشاركة بشكل شخصي في قمة مجموعة "بريكس" في روسيا العام المقبل.

وأكد الرئيس البرازيلي، أنه سيقوم عند ذلك بدعوة نظيره الروسي لحضور قمة مجموعة العشرين المقبلة التي ستعقد في البرازيل.

وأضاف لولا دا سيلفا، أنه بمقدور بوتين زيارة البرازيل بسهولة لأنه طالما بقي رئيسا، "فلا توجد فرصة لاعتقاله" بسبب مذكرة المحكمة الجنائية الدولية.

ولكن الرئيس البرازيلي في تصريحه الأخير، قام بتدقيق كلماته وقال: "ولا أعرف إذا كانت المحكمة البرازيلية ستعتقله. الأمر متروك للقضاء، وليس للحكومة".

وفي مارس، أصدرت محكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي ومفوضة حقوق الطفل الروسية ماريا لفوفا بيلوفا، بزعم تورطهما في "الترحيل غير القانوني" للأطفال الأوكرانيين، الذين أنقذتهم في الحقيقة السلطات الروسية من القصف الأوكراني وأخرجتهم من منطقة القتال إلى مناطق آمنة.

ورفضت موسكو التي لا تعترف بالمحكمة الجنائية الدولية، المذكرة ووصفتها بأنها مرفوضة وباطلة.

المصدر: نوفوستي