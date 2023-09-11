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سألوه عن الحرب في أوكرانيا.. الممثل الأمريكي وودي هارلسون يذكر العالم بما فعلت بلاده (فيديو)

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سألوه عن الحرب في أوكرانيا.. الممثل الأمريكي وودي هارلسون يذكر العالم بما فعلت بلاده (فيديو)
AFP
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تحدث الممثل الأمريكي وودي هارلسون، عن الحرب في أوكرانيا، منتقدا بصورة غير مباشرة بلاده التي عبر التاريخ شنت حروبا على دول عدة.

وخلال مشاركته في إحدى فعاليات مهرجان "كان السينمائي"، سئل هارلسون عن رأيه في الحرب بين أوكرانيا وروسيا، ورد قائلا إنه "أمر بغيض عندما تقوم قوة عظمى بكل هذه القوة العسكرية وبدون أي استفزاز بمهاجمة دولة مثل العراق.. أعتذر أفغانستان.. أعتذر فيتنام.. كوريا.. لا أوكرانيا..".

وبذلك يكون الممثل أشار إلى ازدواجية المعايير التي تتبعها بلاده، مذكرا بجميع الحروب التي شنتها الولايات المتحدة على دول أخرى على مر السنوات.

المصدر: RT

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