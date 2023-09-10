خبير يشكك بإعلان إثيوبيا عن اكتمال ملء سد النهضة ويتحدث عن غضب مصري سوداني وخطوة حاسمة

أكد الخبير القانوني محمد مهران أن إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد عن اكتمال ملء سد النهضة يعتبر مثيرا للدهشة والاستياء، ويهدف لإثارة غضب مصر والسودان وانتهاك للقوانين الدولية.

وقال أستاذ القانون الدولي العام والأمين العام للّجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية، محمد محمود مهران، أن تصريحات أبي أحمد "غير دقيقة"، مشيرا إلى أن اكتمال ملء السد يتطلب وقتا أطول مما تم الإعلان عنه، وأن هذا ما يتماشى مع آراء الخبراء والصور الفضائية.

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وفي السياق ذاته، تعجّب الخبير من الهدف من هذا الإعلان الكاذب وعن تعنت إثيوبيا في مسألة حقوق مصر والسودان مشيراً إلى أن هذه التصرفات تتعارض مع القوانين الدولية والاتفاقيات المعمول بها في هذا الشأن، بما في ذلك اتفاقية المبادئ لعام 2015 بين مصر وإثيوبيا والسودان.

كما لفت مهران إلى أن القوانين الدولية تحمي حقوق مصر المائية، ويمكن اللجوء إلى القضاء الدولي في حالة وجود نزاعات حول الأنهار الدولية.

وشدّد على أن إثيوبيا خرقت المواثيق والاتفاقيات الدولية منذ بدء بناء السد في عام 2011، وحتى مراحل الملء الثلاث، والتي تتطلب إخطار الدول المشاركة في النهر الدولي وتبادل المعلومات والتعاون.

واختتم بالقول إن استمرار الاستفزاز والتعنت الإثيوبي يتطلب وقفة حازمة من المجتمع الدولي ومطالبات بفرض عقوبات على إثيوبيا للضغط عليها للتفاوض والوصول إلى اتفاق قانوني يحدّد مواعيد ملء وتشغيل السد، من أجل منع تفاقم الأزمة في المنطقة.

المصدر: RT

القاهرة - ناصر حاتم