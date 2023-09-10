خبير يعلق على سيناريو مخيف وكارثي ينتظر مصر والسودان بعد خطوة إثيوبية بشأن سد النهضة

كشف أستاذ الجيولوجيا عباس شراقي سيناريوهات مخيفة تحوم مع الملء الرابع لسد النهضة الإثيوبي، مشيرا إلى أنه في حال كان هذا التخزين الأخير فإن هناك كارثة كبيرة قد تقع على السودان.

وعلق أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية شراقي على الملء الرابع لسد النهضة مبينا أن هناك احتمالين الأول "هل سيكون الأخير فعليا وستكتفي أثيوبيا بالتخزين" أم إنه "لن يكون الأخير وسيكون هناك مراحل جديدة من الملء".

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وقال في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، إنه إذا كان هذا التخزين هو الأخير "فإنه سيكون كارثة كبيرة"، موضحا أن السد وفي حالة حدوث أي شرخ أو ضخ سيكون هناك طوفان على السودان".

وحول تأثير هذا الملء على مصر قال: "استخدامنا اليومي من مخزون السد العالي .. ومعرفة ما وصل لمصر يكون في نهاية العام"، متابعا أن السد العالي حمى مصر وهو صمّام الأمان ولولاه لكانت هناك كوارث فى بلدنا وخاصة هذا العام تحديدا، وأضاف: "الأمر بالنسبة لإثيوبيا التي تراه أن مصر تتأثر فى حالة لا قدر الله موت الإنسان".

وأردف قائلا: "من الضروري الوصول لحل في سد النهضة حتى لو تم الملء في السد لأنه سيتم الملء مرة أخرى وبالتالي الاتفاق أمر هام حتى لو انتهى سد النهضة لأن ما يسري على النهضة سيسري على السدود الأخرى في إفريقيا .. نحن نريد حقنا وإثيوبيا من أفقر دول العالم ونحن نطلب حقنا بقوة لأن موقفنا قوي لأننا من الداخل نستطيع تدبير أمورنا".

وكانت وزارة الخارجية المصرية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم أن إتمام إثيوبيا عملية الملء الرابع لخزان سد النهضة يعد استمراراً من جانب إثيوبيا في انتهاك إعلان المبادئ الموقع بين مصر وإثيوبيا والسودان عام 2015.

المصدر: مصر تايمز