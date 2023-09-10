الدفاع البيلاروسية: مينسك ترد بضبط النفس على انتهاكات المسيّرات الأوكرانية لحدودها

أعلن مساعد وزير الدفاع البيلاروسي، فاليري ريفينكو، أن مينسك تحاول التصرف بضبط النفس عندما تنتهك طائرات بدون طيار تابعة للقوات الأوكرانية حدودها.

وقال ريفينكو: "نحن نفهم الاستراتيجية. نحن بحاجة إلى تفاهم متبادل طبيعي وعلاقات ودية مع أوكرانيا".

وأشار إلى أن أوكرانيا لم تستخدم في الآونة الأخيرة حرس الحدود لحماية الحدود، بل استخدمت قوات الدفاع الإقليمية ووحدات أخرى "تتصرف بشكل استفزازي".

وأكد نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي، أليكسي شيفتسوف، أن نشر الأسلحة النووية التكتيكية الروسية في بيلاروس جاء ردا على السلوك العدواني للغرب على حدود الدولة الاتحادية.

المصدر: RT