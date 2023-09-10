إجلاء ركاب طائرة تابعة لشركة "طيران الصين" بعد اشتعال النيران في أحد محركاتها (فيديو)

تم إخلاء طائرة تابعة لشركة طيران "إير تشاينا" لدى هبوطها في سنغافورة بعد أن اشتعلت النيران في أحد محركاتها، بحسبما أوردته وكالة "بلومبرغ" للأنباء يوم الأحد.

وتم إجلاء جميع ركاب الطائرة الإيرباص وهي من طراز "إس إي إيه 320 نيو" والبالغ عددهم 146 راكبا وأفراد الطاقم التسعة بسلام بعد الهبوط عند حوالي الساعة 04.15 مساء بالتوقيت المحلي.

وأفادت الوكالة نقلا عن بيان أصدرته هيئة الطيران المدني في سنغافورة، بأنه تم إخماد الحريق الذي اشتعل في المحرك الأيسر.

وأضاف البيان أن هناك تسعة ركاب أصيبوا بجروح طفيفة بسبب استنشاقهم للدخان الناتج عن الحريق، كما أصيبوا بسحجات أثناء عملية الإجلاء.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، اشتعال الحريق في الجزء الخلفي من المحرك الأيسر للطائرة أثناء خروج الركاب منها إلى المدرج عبر منزلق الهروب.

Un incident sur un vol d'Air China à Singapour. Le vol CA403 en provenance de Tianjin a signalé une urgence en raison d'un problème au moteur. L'équipage a évacué l'avion sur la piste. L'appareil est un A320neo de 4 ans. 🇸🇬🛬#AirChina#Singapour#Chinepic.twitter.com/HybTObwx9f — Héraut Du Jour (@HerautDuJour) September 10, 2023

BREAKING: Air China flight evacuated on Singapore airport runway. Plane's engine reportedly caught fire. Footage show passengers sitting in smoke-filled cabin pic.twitter.com/jHEjoKH4ok — Insider Paper (@TheInsiderPaper) September 10, 2023

Рейс Air China экстренно приземлился в Сингапуре из-за возгорания в левом двигателе, пишет South China Morning Post pic.twitter.com/fGKEdwrFCS — RT на русском (@RT_russian) September 10, 2023

المصدر: "بلومبيرغ"