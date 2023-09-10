شرطة مقدونيا الشمالية تعلن مصرع مهاجر صعقا بالكهرباء أثناء نزوله من سطح عربة قطار شحن

قالت السلطات في مقدونيا الشمالية إن مهاجرا صعق بالكهرباء عندما حاول النزول من سطح عربة قطار شحن.

ولقي الرجل وهو في الثلاثينات من عمره، حتفه في الحال في وقت مبكر يوم الأحد عندما لمس كابلا أثناء محاولته النزول من سطح عربة قطار شحن بالقرب من بلدة غرادسكو الواقعة في وسط البلاد.

وأفادت الشرطة في بيان، بأن الحادث تم الإبلاغ عنه من قبل مركز الأزمات الوطني، ولم تقدم تفاصيل بشأن أصل المهاجر.

وذكرت الشرطة لوكالة "أسوشيتد برس" أنه خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري تم منع 5280 محاولة للعبور غير الشرعي، موضحة أن الغالبية العظمى من هذه المحاولات وقعت على الحدود الجنوبية مع اليونان.

ويمثل هذا تراجعا بنسبة 43 في المائة مما شهدته نفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب الشرطة فإن معظم المهاجرين الذين يحاولون العبور إلى مقدونيا الشمالية يحملون الجنسية السورية.

المصدر: "أسوشيتد برس"