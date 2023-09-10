مخابرات كييف تعلق على استخدام ماسك "أزرارا أسطورية" لتعطيل ستارلينك قبالة سواحل القرم الروسية

علق رئيس الاستخبارات بوزارة الدفاع الأوكرانية، كيريل بودانوف، على تصريحاته السابقة التي تفيد بتقييد رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك لخدمات الإنترنت عبر شبكات ستارلينك في القرم.

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ونقلت صحيفة "غازيتا.رو" الروسية عن حديث بودانوف لصحيفة "زيركالو نيليديلي" الأوكرانية، قوله: "شخصيا لا أعتقد أن ماسك استعان ببعض الأزرار الأسطورية لإيقاف عمل بعض الأجهزة الأوكرانية المتصلة بشبكة Starlink قبالة سواحل شبه جزيرة القرم، هذا هو رأيي الشخصي".

وأضاف أن أنظمة Starlink "لم تعمل لفترة معينة بالقرب من شبه جزيرة القرم"، ما اضطر قوات كييف إلى استخدم معدات معينة هناك عندما أدركت أنه لا توجد تغطية لأنظمة شركة ماسك في شبه الجزيرة"، مؤكدا أن أوكرانيا لا تزال تستخدم خدمات Starlink في باقي خطوط الجبهة الأمامية".

وأكد بودانوف أن أنظمة Starlink تلعب دورا مهما في الأزمة الأوكرانية، مشيرا إلى أن العديد من الأنظمة الأوكرانية تستخدم هذه النظام لنقل المعلومات من الطائرات المسيرة، وتحديدا عندما يكون مركز القيادة على مسافة بعيدة.

وأثنى بودانوف على أنظمة Starlink مؤكدا أنها أظهرت كفاءة عالية خلال الصراع.

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ومن جانبه قال رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، يوم السبت، إنه لا يجوز لأوكرانيا استخدام شبكة Starlink، التابعة لشركة SpaceX، في ضرب القرم، لأن هذا ينتهك اتفاقية الاستخدام مع الشركة.

وكتب ماسك على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي X: "لم أتعهد أنا أو أي شخص في SpaceX بأن الشبكة ستعمل قرب شبه جزيرة القرم. علاوة على ذلك، فإن اتفاقية الاستخدام الخاصة بنا تحظر بوضوح استخدام Starlink في العمليات العسكرية الهجومية، لأننا منظومة مدنية".

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المصدر: غازيتا. رو + سبوتنيك